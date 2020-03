Definitief akkoord over nieuwe cao voor postbezorgers

De leden van FNV Publiek Belang hebben niet ingestemd met het resultaat van het cao-overleg. De vakorganisaties die hebben ingestemd vertegenwoordigen voldoende medewerkers om een nieuwe cao af te sluiten. Deze cao geldt voor de ongeveer 20.000 postbezorgers van PostNL.

Looptijd en salarisverhoging

De looptijd van de nieuwe cao is 24 maanden: deze gaat in op 1 oktober 2019 en loopt tot en met 30 september 2021. Het salaris van postbezorgers wordt in 6 stappen verhoogd met in totaal 6,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere bedrijfskleding.