Burgemeesters Zandvoort en Bloemendaal; kom niet naar het strand

Burgemeester Moolenburgh: ”Met deze aantallen recreanten op het strand creëren we risicovolle situaties en dat moet niemand willen. Het is van cruciaal belang dat iedereen zich aan de regels houdt en kan houden om de verspreiding van het Corona virus te beheersen. Een afstand van 1,5 meter verkleint het besmettingsgevaar enorm. Wanneer de stranden zo vol lopen als vandaag is het aanhouden van deze afstand moeilijk. We kunnen geen verbod opleggen om naar Zandvoort te komen, maar in het belang van ieders veiligheid en gezondheid vraag ik iedereen dringend om niet naar Zandvoort te komen”.

Burgemeester Roest: ”Het is enorm wennen en natuurlijk zit het niet in onze gastvrije natuur, maar we moeten echt iedereen dringend verzoeken om weg te blijven van onze stranden. Gezondheid en veiligheid gaan voor alles. Voor onze gasten, maar ook voor onze inwoners”.

De burgemeesters roepen iedereen verder op om het gezonde verstand te gebruiken en de richtlijnen te respecteren.