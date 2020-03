Positieve groet met bloemen uit Nederland voor de hele wereld

Om bloemen op een positieve en gepaste wijze onder de aandacht te houden bij de consument is Bloemenbureau Holland gestart met de consumentencampagne ‘Let Hope Bloom’. De campagne gaat lopen in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk', zo heeft het Bloemenbureau Holland laten weten.

Bloemige boodschap van hoop

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de sierteeltsector. Bloemen hebben een krachtige symboliek en spreken de internationale taal van liefde en vriendschap, van dankbaarheid, steun en troost. Én van hoop. Daarom brengen we juist nu een boodschap met bloemen. Of je ze nu in huis kunt halen of niet, het zijn sprankjes hoop in deze heftige tijd.

Campagne vol hoop en positief nieuws

De campagne bestaat uit video en foto’s van twee gigantische bloemenfiguren met daarin de boodschap ‘Let Hope Bloom’ in bloemenletters. Hiermee wil Bloemenbureau Holland laten zien dat bloemen er altijd zullen zijn en willen ze hoop geven aan de landen en mensen die sterk worden getroffen.

200.000 stelen van verschillende bloemen

Er werden ruim 200.000 stelen van verschillende bloemen gebruikt om, in twee dagen tijd, twee imposante bloemenfiguren te maken. Een team van twintig personen werkte aan de realisatie hiervan. Alle veiligheidsmaatregelen zijn hierbij nageleefd en er is rekening gehouden met het sentiment in de samenleving. De productie vond plaats op een oppervlakte van vijftig bij tachtig meter. Hiervoor heeft de Dutch Flower Group in Aalsmeer haar terrein opengesteld en bood samen met hun kwekers veel logistieke en praktische medewerking.