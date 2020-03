Overheid lanceert Corona.steffie.nl voor laaggeletterden

Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. 'De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden', zo meldt het ministerie van VWS dinsdag.