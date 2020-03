FNV: Noodregeling moet ook voor zelfstandig taxichauffeurs gelden

Zelfstandige chauffeurs

Het taxivervoer ligt bijna volledig stil door de corona-maatregelen, maar de zelfstandig taxichauffeurs worden tot nu toe niet of nauwelijks gecompenseerd voor het verlies aan inkomen. Amrit Sewgobind bestuurder FNV Taxi: ‘We krijgen al signalen dat chauffeurs hun ziektekostenverzekering en huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.’

Malieveld

De geplande actie van de taxichauffeurs op het Malieveld werd vandaag alsnog afgeblazen door het verbod vanwege de corona-maatregelen. ‘We begrijpen dat de actie is verboden, maar vinden dat de regering de noodkreet wel moet horen’, aldus Sewgobind.

Markt ligt plat

Nederland telt momenteel duizenden zelfstandig taxichauffeurs. Een groot deel van de vraag naar taxiritten komt van toeristen, uitgaanspubliek en forenzen. Die vraag is in een klap weggevallen, omdat horeca, reisbranche en luchtvaart op slot zitten en ook veel kantoren hun deuren gesloten houden. Sewgobind: ‘Er wordt alleen nog gereden voor noodzakelijk doelgroepenvervoer, met name medische zorg die niet kan worden uitgesteld. En zelfs daar is niet eens 20% van de omzet van over.’

Wrang

Niet alleen viel nagenoeg de hele vraag in een klap weg. Ook adviseerde minister van Nieuwenhuizen om alleen een taxi te nemen als daartoe een absolute noodzaak is. ‘Begrijpelijk, gezien de omstandigheden, maar dan moet je de branche ook willen compenseren. Dat betekent de zelfstandig taxichauffeurs opnemen in de TOGS-regeling (tegemoetkoming van 4.000 euro voor vaste lasten). Wanneer je dat niet doet dan is zo’n oproep extra wrang’, aldus Sewgobind.

Sigaar uit eigen doos

Veel van de zelfstandig taxichauffeurs hebben een leasecontract of andere vorm van financiering. Sewgobind: ‘Van onze leden horen we dat grote lease- en financieringsmaatschappijen nauwelijks begrip hebben voor hun situatie. Er wordt gesproken over drie maanden 50% korting op het leasebedrag en die korting moeten de taxichauffeurs daarna zelf terugbetalen. Dat is echt een sigaar uit eigen doos en bij een aantal zelfstandig taxichauffeurs staat nu al het water aan de lippen. Als je uiteindelijk alle premie alsnog moet betalen dan levert dat straks ook nog problemen op. De gemiste omzet wordt niet op een later moment ingehaald, terwijl de kosten op de lat blijven staan. We roepen grote leasemaatschappijen, zoals Leaseplan, op om met een beter voorstel te komen zodat de zelfstandigen in de taxibranche deze crisis ook kunnen overleven.’