NVM: Een goede woning is belangrijker dan ooit

“Het aantal woningen dat verkocht is, is van 16-29 maart weliswaar gedaald (met 12%), maar we zien dat de meeste huishoudens die op het punt stonden om een stap op de woningmarkt te zetten, deze stap ook daadwerkelijk maken” aldus Gerssen. NVM ziet in de statistieken dat er zo’n 9% minder woningen te koop worden gezet. Die trend was echter al wat langer zichtbaar, sinds het vierde kwartaal van 2019. Het Coronavirus lijkt de afgelopen weken zelfs een omgekeerd effect te hebben.



Hoes: “De woningmarkt is al lange tijd enorm overspannen. Door de recente ontwikkelingen neemt de vraag iets af, maar het aanbod neemt tegelijk ook wat af. Dat wil zeggen dat de krapte op de markt er nog steeds is. Dat maakt ook dat er van prijsdaling vooralsnog geen sprake is. Gemiddeld genomen wordt er nog steeds boven de vraagprijs betaald voor een woning.”



Wat de effecten van de coronacrisis op de langere termijn zullen zijn voor de woningmarkt is lastig te zeggen stelt Lana Gerssen. “De woningmarkt is een vertrouwensmarkt. En wanneer deze situatie langer duurt, dan zal dat effect gaan hebben. Maar vergeet niet dat de markt al lange tijd heel krap is. De vraag is niet opeens helemaal verdwenen. Mensen zullen ergens moeten wonen, en jongeren zullen op een gegeven moment alsnog op zichzelf willen.”



Voorzitter Onno Hoes ziet dat de leden snel hebben gehandeld toen de maatregelen van ‘social distancing’ bekend werden gemaakt. “Je ziet nu vaker dat kopers eerst een huis virtueel bekijken. En wanneer het serieus wordt de woning alsnog fysiek willen zien. Mensen die nu komen kijken, zijn dan ook oprecht geïnteresseerd om het huis te kopen. Waar er eerst 20 kijkers waren, heb je er nu nog tien. Dat betekent dat de makelaar nog steeds negen potentiele kopers moet teleurstellen. Van de collega’s van funda begreep ik ook dat de bezoekersaantallen redelijk op niveau zijn.”



“Juist in deze tijd merk je hoe belangrijk een goede woning is. Een plek waar je je thuis voelt, en waar je nu ook prettig kan werken. De emotionele waarde van ons huis neemt daarmee alleen maar toe. Veel van onze makelaars voeren daarom nog wel fysieke bezichtigingen uit, binnen de richtlijnen van het RIVM.”