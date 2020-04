Fred Westerbeke benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Fred Westerbeke is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werk als hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) en in het bijzonder voor zijn buitengewone verdiensten in de zaak naar aanleiding van het neerhalen van vlucht MH17.