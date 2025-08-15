Aantal koeien dat permanent op stal staat toegenomen

In 2024 is het aantal koeien dat permanent op stal staat met 12 procent toegenomen vergeleken met 2023. Het aantal bedrijven dat koeien altijd binnenhoudt nam ook met 12 procent toe. Daarmee staan er ruim 50 duizend koeien meer altijd op stal en had meer dan 20 procent van de melkveehouderijen dieren altijd binnen staan. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2024 waren er 1,5 miljoen melkkoeien in Nederland. Het aantal melkkoeien dat vorig jaar niet buiten kwam, is toegenomen tot ruim 460 duizend (31 procent van alle melkkoeien).

Afspraken weidegang

Het aantal uren dat koeien in de wei stonden nam in de jaren voor 2012 af. Hierdoor ontstond er druk vanuit de maatschappij om koeien vaker buiten te laten lopen. In 2012 werd het Convenant Weidegang opgesteld en door ruim 80 organisaties ondertekend. Er staan afspraken in om weidegang te stimuleren, zoals een hogere prijs voor melk van koeien die buiten lopen.

Weidegang is ook een van de maatregelen om de ammoniakemissies in de melkveehouderij terug te dringen, het valt onder de eco-activiteiten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie.

Andere regels voor biologische melkkoeien

In 2024 waren er in ons land 538 biologische melkveebedrijven. Op deze bedrijven liep 3 procent van het totaal aantal melkkoeien. Koeien altijd op stal houden is niet toegestaan op biologische melkveebedrijven. Daarnaast gelden andere regels voor weidegang dan voor niet-biologische bedrijven. Biologische koeien kunnen altijd in de wei, ook buiten het weideseizoen. Alleen bij te slecht weer, te natte grond of bij ziekte mag een biologische boer de koeien binnenhouden.

Biologische koe staat 50 dagen langer in de wei

In 2024 liepen melkkoeien op biologische melkveebedrijven gemiddeld 202 dagen in de wei, melkkoeien van niet-biologische melkveebedrijven 150 dagen. In 2024 is het aantal dagen weidegang van niet-biologische koeien afgenomen met 6 dagen ten opzichte van 2023, tegelijkertijd steeg dat van koeien op biologische bedrijven met 3 dagen. De biologische koe stond ruim 50 dagen langer in de wei.