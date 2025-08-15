Man probeert auto met vrouw en kinderen er nog in te stelen

Agenten hielden donderdagavond 14 augustus rond 19.00 uur een 35-jarige man uit Roosendaal aan voor het proberen te plegen van een autodiefstal. 'In de auto zaten een vrouw en kinderen die in Nederland met vakantie zijn', zo meldt de politie vrijdag.

Vrouw drukt op 'Stop-knop'

De bestuurder van de auto parkeerde het voertuig even voor het incident aan de President Kennedylaan in Roosendaal. Hij stapte even uit de auto. Op dat moment springt een, voor de familie onbekende man, op de bestuurdersstoel en probeert weg te rijden met de auto. 'De vrouw op de bijrijdersstoel duwt razendsnel op de ‘stop’-knop van de auto om de dief te beletten weg te rijden. Ze begint heel hard te gillen. Dat trekt de aandacht van omstanders. Die komen naar de auto toe om te helpen', aldus de politie. Haar man grijpt vervolgens de autodief stevig vast en omstanders bellen de politie.

Verdachte naar Politiecellencomplex gebracht

Agenten komen meteen ter plaatse en houden de verdachte aan. Getuigen leggen verklaringen af bij de politiemensen en de bestuurder van de auto doet aangifte tegen de aangehouden verdachte. De man wordt overgebracht naar het politiecellencomplex. Hij zit daar nu nog vast. Op last van de hulpofficier van justitie is hij in verzekering gesteld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. De verdachte wordt gehoord door rechercheurs.