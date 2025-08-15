DNA bewijst: Bekende probleem-wolf GW3237m beet 6-jarig jongetje bij incident Austerlitz

Provincie Utrecht meldt dat probleemwolf GW3237m op 30 juli een 6-jarig kind heeft gebeten. 'Dat is gebleken uit een DNA-spoedanalyse door Wageningen University & Research (WUR). Wolvendeskundigen vermoedden al dat deze wolf bij dit incident betrokken was, maar deze DNA-uitslag maakt dat definitief', zo meldt wolvenmeldpunt BIJ12 vrijdag.

Afschotvergunning afgegeven

Het gedrag van deze specifieke wolf is al langere tijd afwijkend en zorgwekkend. Dat GW3237m ook bij dit incident betrokken is, benadrukt voor de provincie de urgentie van de vorige maand afgegeven afschotvergunning voor deze wolf. Op 23 juli werd de rechtsgeldigheid van deze vergunning door de voorzieningenrechter bekrachtigd. Sindsdien werken professioneel faunabeheerders aan de zorgvuldige uitvoer hiervan.

Adviezen blijven van kracht: Blijf weg van de landgoederen tussen de A12 en A28

Zolang GW3237m zich op de Utrechtse Heuvelrug bevindt, is het volgens deskundigen onveilig om te recreëren in de bos- en natuurterreinen en landgoederen tussen de A12 en A28. De gemeenten Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Leusden, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Landgoed Den Treek-Henschoten, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en provincie Utrecht houden daarom het advies in stand om dat gebied te mijden. Zij benadrukken dat bewoners en ondernemers in dit gebied extra waakzaam moeten zijn.