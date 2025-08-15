Man dreigt met vuurwapen, aangehouden in woning

In een woning aan de Cortembergstraat in Waalwijk werd donderdagavond 14 augustus een bewoner van die straat aangehouden door de Ondersteuningsgroep van politie Zeeland-West-Brabant.

De agenten vielen de woning binnen door de deur uit de sponning te trappen. Dit gebeurde omdat er een serieuze melding bij de politie was binnengekomen dat de bewoner meerdere mensen bedreigd had met de dood. De man zou een vuurwapen in huis hebben.

Balletjespistool

De verdachte is omstreeks 19.30 uur donderdagavond aangehouden en direct daarna begon het zoeken naar het vermeende vuurwapen. Dat werd aangetroffen in een van de kamers in de woning. De agenten namen het wapen in beslag. Vermoedelijk gaat het om een balletjespistool, maar dat wordt nog nader onderzocht. Het is strafbaar om een op echt gelijkend vuurwapen in je bezit te hebben, omdat je er mensen mee kunt bedreigen.

De slachtoffers van de bedreiging deden aangifte en agenten hoorden getuigen over de feiten die de verdachte zou hebben gepleegd.

De aangehouden man zit vast. Hij mag vandaag een verklaring afleggen over de feiten die hem ten laste zijn gelegd. Het vermeende wapen is in beslag genomen. Ook namen de agenten een kleine hoeveelheid (mogelijk) drugs mee. Die drugs worden nog getest.