Verdachte (24) rechts-terroristisch geweld aangehouden in Badhoevedorp na tip van AIVD

Donderdag 14 augustus is in Badhoevedorp een 24-jarige man aangehouden in Badhoevedorp. 'Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, wapenbezit en het vervaardigen van (onderdelen van) wapens en munitie', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Tip van AIVD

'Het onderzoek naar de man startte na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarin staat dat de verdachte bereid is tot het plegen van rechts-terroristisch geweld, en in bezit is van vuurwapens', aldus het OM.

Geuzenbond

De verdachte zegt lid te zijn van onder meer de Geuzenbond, een organisatie gericht op jongeren in Nederland en België, die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is aangemerkt als extreemrechts. De Geuzenbond wordt geschaard tot de zogenoemde ‘active clubs’, die streven naar normalisering van het rechts-extremistische gedachtegoed en het weerbaar maken van het ‘blanke ras’ door fysieke training. De organisatie is zowel online als via demonstraties actief.

Vuurwapens en munitie in woning in Erp

Bij doorzoekingen donderdag op het adres waar de verdachte staat ingeschreven, in het Brabantse Erp, zijn verboden vuurwapens en munitie aangetroffen. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) doet verder onderzoek, onder leiding van het Landelijk Parket. De verdachte is vrijdag 15 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die besloot dat hij 14 dagen vast blijft zitten.