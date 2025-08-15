Politie vraagt hulp om identiteit in Amstelveense steeg gevonden overleden man te achterhalen

Wie is deze onbekende overleden man? In de vroege ochtend van vrijdag 15 augustus treffen buurtbewoners op de grond in een steeg aan de Straat van Makassar in Amstelveen een man aan. Ze proberen hem nog te reanimeren, maar het slachtoffer blijkt eerder die nacht al te zijn overleden. Zo meldt de politie vrijdag.

'Geen misdrijf'

We sluiten een misdrijf uit maar zijn wel een onderzoek gestart naar de identiteit van deze man en daarom dringend op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben of meer weten', aldus de politie.

Blote voeten

Een opvallend detail van deze naar schatting rond de 50 jaar oude man, zijn de blote voeten. De politie heeft geen schoenen bij de man aangetroffen. Wel draagt hij een spijkerbroek met daarboven een wit T-shirt. Hij heeft een witte huidskleur, zwart gemillimeterd haar, en is mogelijk van Oost-Europese afkomst. Daarnaast heeft de man twee opvallende tatoeages. Een gekleurde tatoeage van een wietplant op zijn rechterbovenbeen en een afbeelding van een landschap op zijn linkerenkel.

Oproep politie

Heeft u in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 augustus op of rond de Straat van Makassar iets opvallends gezien of gehoord? Of heeft u deze man (in de omgeving) gezien? Deel dit vooral met de het rechercheteam van de politie via 0900-8844.