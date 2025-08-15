Onderzoek naar dood van bejaarde vrouw in Amsterdam

Nadat een 80-jarige vrouw woensdagmiddag 13 augustus niet komt opdagen bij een afspraak, treffen agenten haar dood aan in haar woning. Vermoedelijk is er sprake van een strafbaar feit en daarom start de politie een grootschalig onderzoek naar de omstandigheden van haar overlijden. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

De politie neemt woensdag even na 15.00 uur een kijkje bij haar woning aan de Wittgensteinlaan in Amsterdam Nieuw-West. Daar treffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen zijn voor een mogelijk misdrijf, wordt de woning een plaats delict en start de politie een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) onder leiding van een officier van justitie.