Drugslab aangetroffen in Langweer

Woensdagmiddag 1 april is in een boerderij aan de Pontdyk in Langweer een drugslab aangetroffen. Daarbij is een 63-jarige man aangehouden.

In de loop van donderdag is tijdens de ontmanteling gebleken dat in het lab synthetische drugs zijn geproduceerd. Er zijn diverse goederen voor nader onderzoek in beslag genomen. Ook wordt uitgezocht welke drugs en in welke hoeveelheden hier zijn geproduceerd.