FNV: KLM, het steunpakket is er, dus houd ook tijdelijke medewerkers in dienst

Terwijl deze NOW-regeling juist in het leven is geroepen om bedrijven zoveel mogelijk te helpen de crisis door te komen en daarmee werknemers zekerheid van werk en inkomen te geven.

Keer hen de rug niet toe

Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaarden coördinator FNV: ‘Wij snappen dat KLM het niet makkelijk heeft nu zij noodgedwongen een groot deel van de vliegtuigen aan de grond heeft, maar wij hebben met werkgevers juist hard geknokt voor de kabinetsmaatregelen die zekerheid moeten geven over werk en inkomen voor werknemers. Deze regeling is ook bedoeld om de pijn voor werkgevers te verzachten. En uitdrukkelijk óók voor mensen met tijdelijke en onzekere contracten. Het uitgangspunt is dat bedrijven iedereen in dienst houden. Het is dan ook heel teleurstellend en niet passend in deze onzekere tijden dat KLM als één van de grootste werkgevers hun medewerkers met tijdelijke en onzekere contracten de rug toekeert. We hopen dat KLM met druk vanuit vakbonden en het kabinet alsnog tot inkeer komt. En dat zij - naast het brede steunpakket – ook de KLM'ers met tijdelijke contracten de zekerheid geven die ze verdienen.’