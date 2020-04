75 jaar vrijheid op postzegels

Geboren in vrijheid

Het postzegelvel 75 jaar vrijheid telt 6 postzegels in 2 ontwerpen. In het 1e ontwerp is een portret opgenomen van Jan van der Linden, geboren op 5 mei 1945. In het 2e ontwerp staat in dezelfde stijl een portret van de zwangere Yvette Hartman-Mercier. De geboorte van haar zoon is uitgerekend op 5 mei 2020. De 2 data staan op de postzegels, met de vermelding ‘geboren in vrijheid’.

Herdenking en viering

In 2019 en 2020 wordt in Nederland herdacht dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven.

De jongste en de oudste

Het ontwerp van het postzegelvel 75 jaar vrijheid is van de hand van Gijs van den Berg, creative director en partner van KesselsKramer in Amsterdam. De portretten zijn gemaakt door fotograaf Bert Teunissen, ook uit Amsterdam. Teunissen fotografeerde 76 mensen, 1 voor elk geboortejaar dat sinds de bevrijding op 5 mei 1945 is verstreken. De oudste en de jongste staan op de postzegels.

Indrukwekkende verhalen

De 76 geboortejaren sinds de bevrijding zijn gebruikt als overkoepelend thema voor dit herdenkingsjaar: de een leeft 75 jaar in vrijheid, de ander 14, 57 of 39 jaar, enzovoort. Van den Berg: “De verhalen zelf zijn te lezen in het boek dat ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid verschijnt. Een boek over indrukwekkende mensen met een verhaal, een verhaal met een relatie met oorlog en vrede. Van familieleden van verzetsstrijders en Holocaustslachtoffers tot vluchtelingen uit oorlogsgebieden en militairen die op vredesmissie zijn geweest.”

Verkrijgbaarheid

Het postzegelvel 75 jaar vrijheid telt 6 postzegels in 2 verschillende ontwerpen met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf 4 april verkrijgbaar bij het postkantoor in de Bruna-winkels en via de website. De postzegels zijn ook telefonisch te bestellen bij de klantenservice van Collect Club op telefoonnummer 088 - 868 99 00. De geldigheidstermijn is onbepaald.