Voetgangster overleden na aanrijding met vuilniswagen

De 85-jarige voetgangster werd om 11.50 uur op kruising van de Putsestraat met de Putselaan door de vuilniswagen aangereden en was op slag dood. De verkeersongevallendienst van de poliitie stelt een nader onderzoek in. De bestuurder van de vrachtwagen is opgevangen en overgebracht naar een politiebureau waar hij ook wordt verhoor.