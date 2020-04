Help de Horeca groot succes! Het eerste miljoen is binnen voor horecazaken

Sinds de start van Help de Horeca twee weken geleden zijn inmiddels ruim 20.000 waardebonnen ter waarde van maar liefst 1 miljoen euro aangeschaft door horecaliefhebbers in heel Nederland. Met dit bijzondere initiatief ondersteunt Koninklijke Horeca Nederland samen met horecapartners de Nederlandse horecaondernemers tijdens de coronacrisis. De waardebonnen helpen de ondernemers direct aan inkomsten, ook nu ze gesloten zijn of alleen voor afhaal en thuisbezorging operationeel zijn. Zodat iedereen straks weer kan genieten van mooie momenten in hun favoriete restaurant of café. Inmiddels hebben zo'n 6200 zaken zich aangesloten bij Help de Horeca. Horecaondernemers kunnen zich nog steeds aanmelden via www.helpdehoreca.nl.

Dirk Beljaarts, algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland: “Het is natuurlijk fantastisch dat we het eerste miljoen hebben binnengehaald voor horecazaken die het juist nu ontzettend hard nodig hebben. We zien zoveel mooie initiatieven: mensen die een waardebon kopen om hun favoriete restaurant of café te steunen, of een bon cadeau doen aan dierbaren met vitale beroepen. Maar we zijn er nog lang niet. Door de verlenging van de maatregelen verkeren veel ondernemers in grote problemen. Daar is veel meer voor nodig dan dit initiatief alleen, maar dit krachtige en positieve initiatief helpt horecaondernemers enorm. Naast een wekelijkse uitbetaling, krijgen zij ook veel hartverwarmende reacties via dit platform; een mooie motivatie om straks weer aan de slag te gaan om iedereen in goede gezondheid te ontvangen.”

Help de Horeca

Via het platform www.helpdehoreca.nl kunnen waardebonnen aangeschaft worden door iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt. Deze waardebonnen helpen de ondernemers aan inkomsten, ook nu ze gesloten zijn of alleen voor afhaal en thuisbezorging operationeel zijn. Horecabezoekers kunnen de bonnen verzilveren zodra de cafés en restaurants hun deuren weer openen. De bonnen zijn in feite een vooruitbetaalde reservering. Zo kan iedereen hun favoriete café of restaurant door deze lastige tijd heen helpen.

Veel horecaondernemers verkeren momenteel in zwaar weer. Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland: “Horecaondernemers hebben te maken met een omzetdaling van meer dan 50%, terwijl hun vaste kosten gewoon doorlopen. Dit leidt tot acute liquiditeitsproblemen en elke vorm van hulp is op dit moment nodig om ervoor te zorgen dat cafés en restaurants blijven bestaan en een goede start kunnen maken na deze crisis. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel horecapartners zich bij dit initiatief hebben aangesloten, samen zijn we sterker en kunnen we écht het verschil maken.”