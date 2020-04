Weer veel irritaties om wielrenners die zich niet laten horen

Het was vandaag een mooie dag en er trokken dan nog aardig wat mensen de straat op voor een wandelingetje in hun eigen buurt. Zo ook weer de groepjes wielrenners die duidelijk weer geen boodschap hadden aan de overige weggebruikers.

Of het was in de duinen of bij u in de wijk, je kwam ze overal tegen dit weekend. Op Facebook en twitter waren de wielrenners dan ook weer voor vele het gesprek van de dag naast corona. Veel mensen ergerde zich dan ook mateloos aan het bekende asociale rijgedrag van veel renners. ''De renners vliegen je voorbij op smalle duinpaden terwijl ze je niet eens hoort aankomen'', zo schrijft ons een gezin uit Noordwijk.

Maar ook op andere plaatsen klagen mensen steen en been over de langsscherende Armstrong ejes. Onbekend is of er dit weekend ongelukken zijn gebeurd zoals in voorgaande jaren vaak het geval was.

Maar waar de meeste weggebruikers over klagen is dat je wielrenners niet hoort aankomen. Voor wielrenners is het overgens verplicht om je te laten horen dat je gaat inhalen. ''Maak gebruik van een fietsbel om te laten horen dat je in wilt halen. Dat wordt door andere fietsers prettiger ervaren dan wanneer je schreeuwt.''

Vorig jaar deed de fietsersbond nog een oproep aan de wielrenners om eens wat meer rekening te houden met het overige verkeer. Maar het lijkt erop dat de renners weinig op hebben met de gemoedsrust van anderen.