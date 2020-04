KMar onderschept 1.490 valse documenten aan Nederlandse grenzen

Meeste valse documenten op luchthavens

Bijna 80 procent van deze documenten zijn op luchthavens aangetroffen. De overige documenten zijn onderschept aan de landgrens met Duitsland of België en aan de maritieme grenzen.

Lookalike

De meeste documenten waarmee gefraudeerd wordt, zijn paspoorten en identiteitskaarten. Paspoorten worden vaak vervalst, veelal door het aanbrengen van een valse personaliabladzijde in een authentiek paspoort. Een andere veelvoorkomende manier is dat een echt paspoort gebruikt wordt door een lookalike. Het betreft hier dan een authentiek paspoort waar een foto op staat van iemand die op de reiziger lijkt. Identiteitskaarten worden veelal compleet vals aangetroffen.

Grieks

De vijf meest gebruikte documenten waarmee gefraudeerd wordt, zijn Griekse, Italiaanse, Franse, Britse of Roemeense documenten. Het meest werd gefraudeerd met Griekse papieren: 200 keer. Personen die in 2019 identiteits- en/of documentfraude pleegden met documenten, hadden een groot aantal verschillende nationaliteiten. Uit registraties komen 86 verschillende nationaliteiten naar voren. De meest voorkomende nationaliteit was de Turkse, gevolgd door de Syrische, Iraanse, Albanese en de Iraakse.