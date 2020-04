Toestand Britse premier Johnson op IC is 'stabiel'

Intensive care

Zondag werd Johnson naar het ziekenhuis overgebracht vanwege aanhoudende koorts na een week thuisisolatie nadat corona bij hem was vastgesteld. Zijn toestand is in de loop van de middag verslechterd, dat hij werd overgebracht naar de Intensive care. Minister Raab van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken waar.

Johnson zwangere partner heeft eveneens corona. Zij zit nog thuis in isolatie.

Update dinsdag 7 april

Volgens een woordvoerder is de Britse premier Boris Johnson de nacht op de intensive care goed doorgekomen en is zijn toestand stabiel. Johnson heeft geen longontsteking en ligt ook niet aan de beademing.