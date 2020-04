Branden in Brabantse zendmasten, NCTV bezorgd over bereikbaarheid hulpdiensten

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er in twee zendmasten in het Brabantse Oudenbosch brand gewoed. De eerste brandmelding in een zendmast kreeg de brandweer om 02.40 uur binnen. Daar stond een zendmast aan de Bosschendijk in brand. Om 03.12 uur kwam de tweede brandmelding binnen. Het ging om een zendmast aan de Pagnevaartweg.

Niet de eerste branden

Het zijn niet de eerste branden in zendmasten in Brabant. Afgelopen zondag stond een zendmast in Liessel in brand en afgelopen donderdagnacht stond een zendmast in Nuenen in brand.

NCTV

De Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet vrijdag al weten bezorgd te zijn over de branden. 'De afgelopen dagen hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden rondom zendmasten in Nederland. De incidenten variëren van sabotage tot brandstichting', zo meldde de NCTV vrijdag.

Uitrol 5G-netwerken

Volgens de NCTV vinden er ook in Groot-Brittannië brandstichtingen en sabotageacties plaats. Protesten tegen zendmasten zijn niet nieuw. De NCTV stelde vorig jaar al een nieuwe impuls van deze protesten vast met de aangekondigde uitrol van 5G-netwerken in Nederland. Veelal in de vorm van demonstraties, maar het heeft nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van afgelopen dagen.

Zorgelijk

De NCTV vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De eventuele impact van de uitval van zendmasten in Nederland kan groot zijn. De uitval kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daarmee de bereikbaarheid van hulpdiensten. De NCTV staat in nauw contact met de politie, diensten en providers en monitort de situatie.