Pianist Louis van Dijk (78) overleden

Zondag is op 78-jarige leeftijd pianist Louis van Dijk overleden. Van Dijk heeft een lange muzikale carrière die eigenlijk begon op het kerkorgel van de Prinsessekerk in Amsterdam waar zijn vader koster was.

Kerkorgel

In die kerk hoort Van Dijk de bekende organist Piet van Egmond het kerkorgel bespelen. Dat wordt een van de pijlers onder Louis’ muzikale belangstelling. Hij neemt pianolessen en gaat vervolgens klassiek piano en orgel studeren aan het Conservatorium van Amsterdam.

Jazz

In die tijd was 'verboden' om naast je klassieke opleiding ook jazz te spelen maar dat weerhield de 'eigenwijze' Louis er niet van om de grenzen van zijn eigen improvisatietalent op te zoeken waarbij jazz natuurlijk een uitgelezen vorm is. Muziek kent geen grenzen vindt Van Dijk.

Improvisatie

'Improvisatie, klassieke muziek of jazz, het doet er niet toe, als het maar muzikaal verantwoord is. Solistisch of met anderen. Daarom is Louis van Dijk ook niet in een bepaald hokje te plaatsen. Dat wil hij graag zo houden. Hij is uniek', zo valt op zijn eigen website te lezen.

Alzheimer

In 2017 werd de ziekte van Alzheimer geconstateerd bij Louis. Na 56 jaar sluit hij in september 2018 op het Loosdrecht Jazzfestival definitief zijn carrière af. Hij verhuist naar een verzorgingshuis in Laren.