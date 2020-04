Identiteit lichaam in water Mooie Nel is vastgesteld

Vorige week dinsdag 7 april werd een stoffelijk overschot aangetroffen in het water van de Mooie Nel. 'De recherche heeft daarop direct een onderzoek gestart. Daaruit is gebleken dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf', zo meldt de politie dinsdag.