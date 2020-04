Consumptie huishoudens 1,1 procent hoger in februari

Consumenten hebben in februari 1,1 procent meer besteed dan in februari 2019, meldt het CBS. Ze gaven vooral meer uit aan elektrische apparaten, woninginrichting en diensten. De groei van de consumptie door huishoudens in februari was een fractie hoger dan een maand eerder. Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in april ongunstiger dan in februari.