SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door

SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door. Met de nieuw aangekondigde coronamaatregelen, waaronder een verbod op grote evenementen tot 1 september, is het onmogelijk geworden om SAIL te organiseren. Daarom is de beslissing genomen om SAIL pas weer te organiseren in 2025.

Er is gekeken of uitstel naar een tussenliggend jaar mogelijk is, maar dit bleek helaas geen realistisch scenario. Er is op dit moment niet met zekerheid te zeggen of een groots evenement als SAIL volgend jaar wél veilig en verantwoord georganiseerd kan worden. Bovendien varen de internationale Tall Ships volgens een jarenlang vastgestelde planning en zijn daarom niet automatisch beschikbaar op een ander moment.

Ook wil SAIL graag een vrij toegankelijk evenement blijven. Daarbij is de steun van partners en het bedrijfsleven nodig. Zij hebben begrijpelijkerwijs aangegeven de komende periode hun prioriteiten ergens anders te moeten leggen. Wel willen ze graag meebouwen aan de jubileumeditie in 2025.