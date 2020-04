Twee aanhoudingen na beschieting pand

Op de kruising van de Ruysdaelstraat met de Johannes Vermeerstraat heeft de politie in de nacht van zondag 26 april op maandag 27 april in een auto een 25-jarige man uit Zaandam en een 24-jarige man uit Krommenie aangehouden die ervan verdacht worden kort daarvoor een pand aan de Johannes Verhulststraat te hebben beschoten.

Een agent in burgerkleding hoorde hoe rond 00.30 uur schoten klonken nabij de Johannes Verhulststraat. Kort daarop passeerde een voertuig met daarin de twee verdachten. In nauwe samenwerking met de meldkamer en geüniformeerde collega’s in de omgeving kon de auto korte tijd later tot stoppen worden gebracht. In het voertuig werd een luchtdrukwapen aangetroffen, dat echter uiterlijk nauwelijks van echt te onderscheiden is. Beide inzittenden zijn aangehouden.