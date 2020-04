OM: HTM-beveiliger 'smulde' van beelden aanslag Christchurch

'Gesmuld van beelden Christchurch'

De 56-jarige HTM-beveiliger liet zijn collega’s weten te hebben ‘gesmuld’ van de beelden van Christchurch. In de grimmige sfeer die daarop volgde, voelden zij zich bedreigd. Eén van hen raakte zelfs zo van streek dat er een ambulance bij moest komen. Van het een kwam het ander. De ambulancebroeders belden de politie toen zij het verhaal van het slachtoffer hoorden.

Aangehouden

Die hield de man aan voor bedreiging en doorzocht zijn woning waar illegale wapens en munitie werden aangetroffen. Onder zijn collega’s stond de man bekend om zijn extreme denkbeelden, met name over moslims. Die stak hij ook niet onder stoelen of banken, net zo min als het feit dat hij lid was van een schietvereniging en om die reden met vergunning vuurwapens in huis had. Die combinatie maakte ook dat sommigen bang voor hem waren.

Aanslag Christchurch

Meestal namen de HTM’ers, waarvan velen met een moslim-achtergrond, zijn opmerkingen met een korrel zout. Maar maandag 30 september 2019 liep het behoorlijk uit de hand. De verdachte begon tegenover drie collega’s over de aanslag in Nieuw-Zeeland in maart van dat jaar. Daarbij waren 49 moskeegangers, waaronder een kind van drie jaar, om het leven gekomen.

Paniekaanval

De man meldde dat hij had zitten ‘smullen’ van de filmbeelden. In deze grimmige sfeer wierp een collega tegen dat er over tien, twintig jaar nog meer moslims in Nederland zouden zijn. Waarop de verdachte stelde: ‘Dat is mooi. Dan hoef ik niet te mikken’. Een van zijn collega’s raakte daardoor ernstig overstuur en kreeg een paniekaanval. De ambulance kwam erbij en zo ging het balletje rollen.

Vijf vuurwapens en munitie en een geladen automatisch machinegeweer

Nog diezelfde dag werd de man aangehouden voor bedreiging en zijn woning doorzocht. Behalve vijf vuurwapens en bijbehorende munitie waarvoor hij een vergunning had, vond de politie ook illegale wapens en munitie. Zo stond er naast zijn bed een geladen automatisch machinegeweer met in de directe nabijheid volle magazijnhouders. Ook was er pantser doorborende munitie die niet bij een van de aanwezige wapens hoorde, een boksbeugel, een ploertendoder, een werpmes en een bus met pepperspray (wat allemaal verboden is).

'Nazi'-ringtone

Los van de al bekende racistische uitingen van de man vond de politie op zijn telefoon met een Nazi-lied als ringtone talloze rechts-extremistische memes en gewelddadige filmpjes. Ook had hij een White-Power-sleutelhanger aan zijn sleutelbos.

Terechte vrees

Dit brengt het OM tot de overtuiging dat zijn collega’s terecht vreesden dat hij zijn woorden op enig moment in daden zou omzetten. Een van hen heeft ook aangifte gedaan van bedreiging. De officier van justitie zei daarover op zitting: “In Nederland mag je veel zeggen in verband met de vrijheid van meningsuiting. Toch zijn zelfs daar grenzen aan. Je mag mensen niet bedreigen omdat je het geloof waartoe ze horen of de groep verafschuwt. Of erger: zelfs haat. Dat wordt zelfs explosief als degene die dat doet, over vuurwapens beschikt en lid is van een schietvereniging terwijl dat bij de bedreigden en anderen bekend is. Verdachte heeft breed bekend gemaakt dat hij over vuurwapens beschikt zodat er bij hen realistische vrees kon ontstaan toen hij zijn dreigementen uitte”. Volgens de officier komt dit juridisch neer op bedreiging met een terroristisch oogmerk.

AK-47

Ook vreest het OM dat de verdachte – die zijn denkbeelden bagatelliseert als ‘nationalistisch’ en ‘galgenhumor’ – niet het achterste van zijn tong laat zien. Er zijn bij hem foto’s aangetroffen – genomen in zijn woning - van een AK47 die nooit is gevonden. De man zegt ook niet te weten waar de foto van dat machinegeweer vandaan komt. Verder is de man in het verleden al eens veroordeeld voor verboden wapenbezit en een poging doodslag. Ook al zijn nu zijn wapens in beslag genomen en is zijn wapenvergunning ingetrokken, blijkbaar heeft hij manieren om illegaal aan wapens te komen.

Eis

Dit alles bracht de officier van justitie tot een strafeis van 36 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook vroeg hij om een meldplicht na afloop van de celstraf en een locatieverbod voor HTM-locaties. De uitspraak is over twee weken.