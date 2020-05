Wielrenner overleden na ongeluk op Zeelandbrug

Een wielrenner die zaterdagmiddag op de Zeelandbrug in botsing kwam met een andere renner is aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 65-jarige man uit Zierikzee.

De melding van het ongeval kwam op zaterdag 2 mei rond 15.05 uur binnen bij de meldkamer. Twee renners, die vanuit Zierikzee kwamen gereden, waren met elkaar in botsing gekomen. De Zeelandbrug werd tijdelijk afgesloten en hulpdiensten kwam ter plaatste. Daarbij werd onder andere een traumahelikopter ingezet. De 65-jarige man werd buiten bewust zijn en ernstig gewond aangetroffen. Ook de andere renner, een 62-jarige man uit ´s-Heer Hendrikskinderen, raakte gewond. Het 65-jarige slachtoffer is later op de avond in het ziekenhuis in Rotterdam overleden. De exacte toedracht van het ongeval is nog onderwerp van onderzoek.