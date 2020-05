NS voert 1,5-meter-maatregel stapsgewijs in op stations

ProRail en NS zijn maandag aan de slag gegaan met het stapsgewijs invoeren en aanbrengen van zichtbare coronamaatregelen op zes stations om de effecten daarvan te monitoren. 'Deze maatregelen moeten reizigers helpen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. De boodschap van de ov-sector blijft: het openbaar vervoer is geen uitje, reis alleen als dat echt niet anders kan;, zo laat NS maandag weten.

Voorbereiden

De ov-sector bereidt zich - in nauwe samenwerking met de overheid - voor om nu en in de toekomst reizigers op een verantwoorde manier te kunnen vervoeren gedurende de periode dat er maatregelen gelden in verband met het Coronavirus.

De Coronaregels

Vanaf 11 mei kun je bij de ingangen van alle stations op borden en pictogrammen zien wat de coronaregels zijn:

• houd 1,5 meter afstand

• houd zoveel mogelijk rechts

• raak zo weinig mogelijk aan

• houd 4 treden afstand op roltrappen

• gebruik de lift alleen met maximaal 2 personen

• houd 5 tegels afstand op het perron

Afstandslijnen, informatieschermen en omroepberichten

ProRail en NS nemen op meerdere stations extra maatregelen om reizigers zoveel mogelijk op afstand te houden van elkaar. Zo komen er onder andere afstandslijnen bij drukke trappen, roltrappen en kaartverkoopautomaten en zie je op drukke perrons aanwijzingen voor hoe je 1,5 meter afstand houdt. De coronaregels staan op informatieschermen en worden - wanneer nodig - ook via de omroepberichten onder de aandacht gebracht.

Extra schoonmaak

Verder worden de stations extra schoon gemaakt met desinfecterende middelen. Denk aan deurklinken, drukknoppen en andere plekken die mensen aanraken.

Effecten monitoren op zes stations

De stapsgewijze invoering start op zes stations: Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. De effecten van de maatregelen worden hier gemonitord en vervolgens gedeeld met alle vervoerders. Vervolgens bespreekt de sector of en hoe deze verder kunnen worden doorgevoerd in de gehele ov-sector. Denk hierbij ook aan busstations, metrostations en in metro’s, trams, bussen en treinen.

Toekomstige maatregelen

De manier waarop de maatregelen verder toegepast kunnen worden, hangt samen met eventuele toekomstige maatregelen van de overheid voor het openbaar vervoer. Mocht het nodig zijn, dan worden de maatregelen aangepast of volgen er extra maatregelen.