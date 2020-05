UWV verwacht banenkrimp in verschillende sectoren door corona

Analyse impact corona per sector

Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, toont de werkgelegenheid een groot contrast. ‘Als iemand begin maart werkloos werd, dan waren er genoeg kansen om snel weer aan het werk te gaan. In deze tijd is dat een stuk lastiger. Toch zijn er ook sectoren waarbij de werkgelegenheid naar verwachting wel toeneemt. Zoals bij zorg & welzijn, overheid en de post- en koeriersbranche, bij elkaar goed voor 1,8 miljoen werknemers (23 procent van de werkgelegenheid).’

'Economie hard geraakt'

De Nederlandse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. UWV houdt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de gaten en probeert overzicht te bieden in de plotseling veranderende arbeidsmarkt. Deze analyse is dan ook een momentopname en kan bij nieuwe maatregelen van de overheid of ontwikkelingen in het buitenland een andere wending krijgen.

Banenkrimp werkgelegenheid verwacht

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen van het kabinet, verwacht UWV een daling van de werkgelegenheid in 2020. De grootste banenkrimp wordt verwacht in de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche en reisbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart. Ook andere sectoren moeten rekening houden met een groot verlies aan banen in 2020. Het gaat om de metaal en technologische industrie, detailhandel non-food, autohandel, personenvervoer over land en overige dienstverlening (waaronder kappers). In totaal werkt zo’n 32 procent van de werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp. Het gaat dan om 2,4 miljoen werknemers.

Werkgelegenheid behouden via NOW

Om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze tijd, kunnen werkgevers de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. In totaal hebben 114.000 werkgevers een aanvraag ingediend. Inmiddels hebben zo’n 104.000 werkgevers een voorschot ontvangen. Deze werkgevers hebben samen 1,7 miljoen mensen in dienst. UWV publiceerde vrijdag 1 mei een factsheet die meer inzicht biedt in de toekenningen per sector. Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (21.784), detailhandel (20.533) en overige commerciële dienstverlening (17.589).