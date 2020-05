Oversterfte neemt laatste weken steeds verder af

De totale sterfte in Nederland was in de week van 23 tot en met 29 april 2020 nog sterk verhoogd. De sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Nederland sinds half maart neemt de laatste weken wel steeds verder af. Dit meldt het RIVM vrijdag.

COVID-19 patiënten

'In totaal zijn er in deze week 3.580 sterfgevallen gemeld, normaal gesproken verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.609 en 2.913 sterfgevallen. Dat zijn tussen 667 en 971 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten', aldus het RIVM. Dit is ongeveer 1,5 keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 patiënten in diezelfde week (533). De sterfte was in alle provincies verhoogd, met uitzondering van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Sterfte onder mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg

Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de oversterfte onder mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg onderzocht. Dat zijn mensen die in verpleeg- verzorgingshuis of andere zorgstelling wonen, maar ook mensen die thuis 24-uurs zorg krijgen. De oversterfte onder mensen die langdurige zorg kregen volgde met wat vertraging op de coronacrisis. De sterfte onder deze groep was in de week van 20 april tot en met 26 april bijna 50% hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Oversterfte

Sinds half maart 2020 weken wordt er een oversterfte vastgesteld. De opkomende hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een flink deel van de oversterfte heeft naar verwachting te maken met COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

Niet alle overleden personen getest op COVID-19

Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dagelijks publiceert. Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.