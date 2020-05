Enorm groot crystal meth lab in Gelderland opgerold

Afgelopen vrijdagavond heeft de politie in Gelderland een enorm crystal meth lab aangetroffen op de Zomerweg in Achter Drempt. 'Drie personen zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor', zo meldt de politie zondag.

DSI

Vrijdagavond viel de politie binnen in een schuur van een boerderij aan de Zomerweg. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) vielen met beschermingsmaskers binnen. Er werden drie personen aangehouden. Een man van 19 uit Colombia, een man van 37 uit de Verenigde Staten en een 29-jarige Mexicaan zijn direct ingesloten voor verhoor.

voor 10 miljoen aan handelswaarde

Het crystal meth lab was vol in bedrijf en in de schuur werd naar schatting voor 10 miljoen euro handelswaarde aan crystal meth en afgeleiden daarvan aangetroffen. Kilo’s fabricaten en halffabricaten werden aangetroffen. Deze waarde zou op de markt kunnen oplopen tot een veelvoud van de handelswaarde.

Chemisch proces voorzichtig gestopt

Het chemische proces van het lab moest voorzichtig worden gestopt en medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Zij zijn nog lange tijd bezig geweest om het lab veilig te laten stoppen en al het materiaal wat er lag af te voeren. De Landelijke Recherche gaat verder met het onderzoek.