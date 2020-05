Zitten op design

Gerrit Rietveld is altijd mijn referentie geweest voor industriële vormgeving. Hij is de uitvinder van het modern design. Met weinig middelen wist hij ongelofelijke ontwerpen te maken. De kratstoel, Zigzag stoel en de rood-blauwe ligstoel zijn nog altijd heel inspirerend.

Industrieel

Industriële vormgeving staat voor serieproductie en is in feite de tegenpool van handmatige productie. Meubels worden ontworpen om in een industriële setting geproduceerd. Het vormgeven wordt dan met name bepaald door de vorm en functie van het product. Bij meubels betekent dat de vormgeving en functionaliteit bepalend zijn waarbij ook belangrijk is dat het produceerbaar is voor een redelijke prijs. In feite gaat het om serieproductie.

Interieur

Een industrieel interieur wordt vereenzelvigd met fabrieksruimten. Onafgewerkte hoge ruimten waarbij de verschillende woonfuncties in één ruimte worden gebezigd. Woonkamer, living en slaapruimten zijn gegroepeerd zonder dat er sprake is van verschillende kamers. Meubels dienen functioneel en duurzaam te zijn. Favoriet materiaal is staal, hout, leer en steen. Dit betekent veelal een strakke vormgeving zonder versiersels.

Meubel

Een industrieel fauteuil hoeft niet per se nieuw te worden gekocht. De hang naar vintage design, meubels met een geschiedenis, is groot. Twintigste-eeuws vintage design is het nieuwe antiek. Kantoormeubelen van Charels en Ray Eames zijn enorm populair en kosten een veelvoud van de oorspronkelijke exemplaren. Liefhebbers speuren de markt af voor origineel design. Er zijn ook speciale beurzen voor pre-owned meubels.

Retro

Vroegere meubels worden ook nog als retro meubels geproduceerd. Afhankelijk van de fabricage en de gebruikte materialen kennen deze meubels eenzelfde kwaliteit. De prijzen van deze meubels zijn een stuk milder dan de originele exemplaren. Gerenommeerde fabrikanten brengen de oude ontwerpen opnieuw in productie. Zo is Vitra succesvol met de hernieuwde uitgave van Verner Pantons Stacking Chair uit 1960 en de kuipstoeltjes van Charles en Ray Eames. Het Italiaanse Cassina heeft de rechten verworven op stoelen van Le Corbusier en Frank Lloyd Wright. En in Nederland is het Artifort uit Maastricht dat de populaire Oysterchair van Pierre Paulin opnieuw lanceert.

Aan design en toegepaste kunst ligt vaak een wereldbeeld ten grondslag. De echte liefhebber van vintage design gaat ook voor de inhoud achter het goede ontwerp.