Man (22) slachtoffer van afpersing

De politie onderzoekt een zaak waarin een 22-jarige man uit Heerlen afgeperst zou zijn. Dit heeft dinsdag 17 maart geleid tot een mishandeling in Munstergeleen. De politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk over meer informatie beschikken.

Mishandeld tijdens autorit

Dinsdagavond 17 maart rijdt het slachtoffer rond 19.00 uur naar de parkeerplaats op de Botkuilweg in Munstergeleen. Daar heeft hij afgesproken met twee personen. Dat mondt uit in een handgemeen en de verdachten nemen de 22-jarige Heerlenaar mee in een goudgele Peugeot 206 danwel 207 en rijden richting het centrum van Munstergeleen. Om hun eerder geuite dreigementen kracht bij te zetten, wordt het slachtoffer tijdens deze autorit mishandeld. Op het Heijdenpad weet het slachtoffer de Peugeot te verlaten.

Voertuigen op parkeerplaats

Op die parkeerplaats waar het slachtoffer en de verdachten elkaar die dinsdagavond troffen, op de Botkuilweg, waren op dat moment diverse voertuigen aanwezig. Mogelijk hebben de bestuurders van deze voertuigen, danwel passerende weggebruikers, die avond de twee personen in de goudgele Peugeot gezien of waren ze getuigen van de ontmoeting. De politie komt graag in contact met eenieder die iets gezien heeft danwel meer informatie heeft. In het bijzonder komt de politie graag in contact met een aantal personen die zich rond 19.00 uur die avond op de betreffende parkeerplaats in en rond een Jaguar en Citroën C1 ophielden. Mogelijk kunnen zij het onderzoek verder helpen met informatie.