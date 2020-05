Corona vastgesteld bij drie katten en hond

In het onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten besmet zijn geweest. Daarnaast is er in Nederland ook voor het eerst een hond met antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Op verschillende nertsenbedrijven is eind april COVID-19 virus geconstateerd. Daarop volgend is er onderzoek gedaan. Hiertoe zijn onder andere luchtmonsters genomen. In de eerste monsters werd er in de stal in de directe omgeving van nertsen virus aangetroffen op stofdeeltjes. Buiten de stal werd geen virus aangetroffen. In de tweede bemonsteringsreeks is het virus niet meer binnen of buiten de stal gevonden in de stofdeeltjes in de lucht. De burgemeesters van de betreffende gemeenten hebben aangegeven het advies van het RIVM over te nemen en de afsluiting van de openbare weg voor (brom)fietsers en voetgangers in de zone van 400 meter rond de besmette nertsenbedrijven te zullen opheffen.

Meldplicht blijft van kracht

Minister Schouten heeft eerder al een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de NVWA gemeld worden.