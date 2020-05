Gezinsdrama in Made

Na het vaststellen van de identificatie is duidelijk geworden dat de aangetroffen lichamen in de woning in Made de bewoners betreft. Forensisch specialisten hebben de afgelopen dagen sporenonderzoek verricht in de woning en de recherche heeft met diverse betrokkenen gesproken. Uit dit uitgebreide onderzoek is gebleken dat er sprake is van een gezinsdrama.