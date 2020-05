Steeds meer mensen kiezen ervoor om door te studeren

Het aantal mensen dat ervoor kiest om door te studeren, groeit gestaag. Waar we er eerder voor kozen om aan de slag te gaan met een startersfunctie, kiezen we er nu massaal voor om wat extra tijd te spenderen in de schoolbanken. Een HBO- of MBO-studie, en zelfs een Master: niets blijft ongezien. De keuze om door te studeren maken we dan ook niet zomaar. Een extra diploma staat goed op je CV, en dat is slechts een van de vele voordelen die het doorstuderen met zich meebrengt.

De voordelen

1. Een extra diploma

Beschik je over een extra diploma of zelfs een academische titel, dan toont dat zowel doorzettings- als leervermogen. Het behalen van een extra diploma, en met name een academische titel, is niet gemakkelijk. Precies dat is dan ook wat iedere werkgever graag ziet. Er wél een hebben dient als bewijs dat je kunt studeren, hard werkt en tevens beschikt over een goede tijdsbeheersing.

2. Meer loon

Voor veel banen dien je alleen al een diploma te hebben om alleen al enkel in aanmerking te komen voor de functie die jij ambieert. Wordt er bij een vacature nadrukkelijk gevraagd om een specifiek diploma? Grote kans dat het salaris van deze functie dan ook bovengemiddeld is. Mensen die beschikken over bepaalde diploma’s verdienen over het algemeen namelijk ook meer. Win-win, dus!

3. De juiste vaardigheden

Doorstuderen biedt menig mens belangrijke vaardigheden. Zo leer je op behendige wijze deadlines te halen, ontwikkel je de gewenste schrijfvaardigheden en beschik je na jouw studie over het vermogen om kritisch te denken. Het hebben van dit soort vaardigheden biedt jou niet alleen de juiste handvatten van het zoeken en tevens vinden van de juiste baan, maar leert jou deze ook nog eens goed uit te voeren.

Het kiezen van een studie

Kies je er met alle voordelen vandien voor om door te studeren? Dan is het belangrijk om je te verdiepen in jouw studiekeuze. Ben je bijvoorbeeld werkzaam als marketing manager, brand manager, marketing communicatie manager, product manager of sales manager, ambieer je een dergelijke functie of beschik je over ruime affiniteit in een ander vakgebied op hetzelfde management niveau waarbij je wenst mee te beslissen over het commerciële beleid van een businessunit? Dan is Nima C echt iets voor jou. Wens je andere of zelfs meer kwaliteiten te ontwikkelen? Tijdens de Nima opleidingen van SRM staan de competenties en vaardigheden die jou aantoonbaar beter laten presteren, centraal.