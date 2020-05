Overleden aangetroffen man Herkenbosch blijkt Duitser

De politie heeft de identiteit van een overleden man kunnen achterhalen, die zondagochtend 3 mei jl. door een passant werd aangetroffen in Nationaal Park de Meinweg in het Limburgse Herkenbosch. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Tips

'Naar aanleiding van een brede getuigenoproep en postercampagne door de politie kwamen er tips binnen die leidden tot het achterhalen van de identiteit', aldus de politie.

Geen misdrijf

Het gaat om een 67-jarige man uit de Duitse plaats Mönchengladbach zo is inmiddels na onderzoek en vergelijken gebitsgegevens door de recherche vastgesteld. Er is geen sprake van misdrijf blijkt uit onderzoek. De familie is hiervan in kennis gesteld.