D66 wil verbod op nekklem door politie

De politiebonden zijn met stomheid geslagen nadat regeringspartij D66 bekend heeft gemaakt dat zij de nekklem door de politie wil verbieden. Aanleiding voor het verbod is de dood van George Floyd in Amerika.

De partij laat volgens het AD weten: ‘Een politie voor iedereen moet geen gebruikmaken van een techniek die te vaak dodelijke slachtoffers eist en ook nog eens symbool is komen te staan voor situaties waarin het geweldsmonopolie gericht wordt op een ongewapend persoon van kleur’

D66-Kamerlid Marijke van Beukering vroeg minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een debat om een verbod op de nekklem. Grapperhaus laat weten dat Floyd door verwurging om het leven is gekomen. Dit mag volgens de minister niet in Nederland. Daarnaast zal met de komst van de taser het gebruik van de nekklem nauwelijks meer voorkomen.

Jan Struijs van de Nederlandse politiebond zegt: ‘Bij de Nederlandse politie zijn al jaren geen grote incidenten meer geweest met betrekking tot de nekklem. Agenten gaan hier juist zeer behoedzaam en zorgvuldig mee om. Ik vind het jammer dat D66 het nodig vindt een Amerikaanse discussie – hoe belangrijk die ook is - zo naar Nederland te trekken. Je kunt het niet met elkaar vergelijken. De agenten in Amerika zijn heel anders opgeleid dan in ons land.’