Bijtende terror-mier rukt op in Nederland

Nederland raakt meer en meer in de ban van het mediterrane draaigatje. Zes jaar geleden dook het mediterrane draaigatje voor het eerst op in ons land. Sindsdien is deze exotische mierensoort met een flinke opmars bezig en zijn al dertien kolonies bekend.

De mieren kunnen uitgroeien tot zeer grote kolonies waardoor ze onbeheersbaar worden. Ze vertoeven niet alleen in voortuinen, maar komen ook naar binnen op zoek naar zoete etenswaren.

Het grote probleem van de mier is niet alleen dat de kolonies zeer groot worden, maar dat ze ook nog eens bijten. In Alphen aan den Rijn bijvoorbeeld hebben bewoners van twee straten zoveel overlast, dat de mensen niet meer fatsoenlijk buiten in hun tuin kunnen zitten. Ook in Rotterdam hebben inmiddels zo'n 250 bewoners overlast van de mier. De mieren lopen flats binnen op zoek naar voedsel.

Bruine mier

Het draaigatje is een zwarte-bruine mier. De werksters zijn tussen de 2,4 tot 5,1 mm groot. Het is een exotische mieren. Een kolonie kan meerdere koninginnen bevatten. Alle koninginnen produceren werksters die samenwerken in een superkolonie van wel 120 meter lang. Door hun graafwerk verzakken stoepen en tuinborders. Ze kunnen bijten, maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid.

Aanpak

De getroffen gemeentes gaan inmiddels de mieren te lijf. Dat doen ze door de diertjes met stoom te lijf te gaan. Daarnaast gebruiken ze een biologische bestrijding door middel van aaltjes (natuurlijke vijand van de mier).