Dienstregeling NS bijna als voor de coronacrisis

Sinds 2 juni rijdt NS grotendeels de reguliere dienstregeling. 29 juni wordt die verder uitgebreid. Naast het nachtnet gaan ook de extra spitstreinen en extra dagtreinen (intercity Dordrecht - Eindhoven en intercity Assen - Groningen) weer rijden. Ook is het Spoorwegmuseum weer per trein bereikbaar.

Veilig en verantwoord reizen

De NS wil niets liever dan alle reizigers weer verwelkomen. Door de coronamaatregelen blijft de trein voorlopig voor reizigers die noodzakelijk moeten reizen. Alleen de stoelen aan de raamzijde van de trein blijven beschikbaar. Deze zijn met een groene sticker aangeduid. Daarmee zijn in een trein ongeveer 50 procent van de stoelen beschikbaar. Daarnaast is het dragen van een mondkapje in de trein sinds 1 juni verplicht, net als in het overige OV. De NS vraagt reizigers om het mondkapje tijdig voor het instappen op te zetten. Ook kun je de conducteur vaker tegenkomen in de trein.

Om reizigers zo goed mogelijk te helpen zijn er op stations coronamaatregelen genomen. Er zijn stickers, pictogrammen en afstandslijnen aangebracht om deze onder de aandacht te brengen. Op de stations zijn steeds meer winkels open. Ook hier worden hulpmiddelen ingezet om voldoende afstand te houden.

Goed voorbereid op reis

De NS adviseert reizigers om ook goed voorbereid op reis te gaan en vooraf de reisplanner te checken en mondkapjes mee te nemen. Meer info over het gebruik van mondkapjes in het OV is hier te vinden.