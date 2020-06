Grote drugsvondst in opslag box

In een opslag box in de wijk Katsbogten in Tilburg is donderdagmiddag een grote partij soft drugs aangetroffen. Het gaat om ruim 60 kilo hasj en circa 1,3 kilo gedroogde hennep. De drugs werden gevonden na meldingen over een sterke wietlucht die er om de opslagruimte hing. Een 42-jarige Tilburger is door de politie als verdachte aangehouden.