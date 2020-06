Vakantiegangers weer welkom in veel Europese landen

Nederlandse vakantiegangers zijn per vandaag welkom in Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Polen en Tsjechië. Vannacht wordt Oostenrijk aan de lijst van populaire vakantielanden toegevoegd. Naar verwachting kunnen liefhebbers vanaf 21 juni weer naar Spanje.

Het openstellen van steeds meer grenzen biedt de vakantieganger de mogelijkheid te reizen naar hun favoriete vakantiebestemming. Landen hanteren verschillende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op www.anwb.nl/reiswijzer is te vinden waar vakantiegangers welkom zijn en met welke beperkingen en maatregelen zij rekening moeten houden als zij dit land willen bezoeken.

Afstand houden, het dragen van mondkapjes en instructies bij het bezoek aan campings, terrassen, restaurants, hotels, attracties: elk land in Europa kent zijn eigen coronamaatregelen. De ANWB raadt vakantiegangers dan ook aan zich goed van te voren te informeren wat zij op hun vakantiebestemmingen aan maatregelen zullen aantreffen. Niet alleen om verspreiding van het virus maar ook om boetes te voorkomen. De ANWB adviseert vakantiegangers om voldoende mondkapjes, papieren zakdoekjes en desinfecterende gel mee te nemen.

De ANWB Reiswijzer Europa biedt een actueel overzicht van 21 landen binnen Europa met alle relevante informatie voor een geslaagd verblijf. In de ANWB Reiswijzer zijn de landen onderverdeeld in vier categorieën.

1) U wordt niet toegelaten

2) U bent welkom maar onder beperkende voorwaarden voor reis- en verblijf. In- en uitreis is mogelijk, soms alleen per vliegtuig

3) U bent welkom, er zijn vele verblijfmogelijkheden en het land is bereikbaar per vliegtuig en auto, inclusief doorreislanden.

4) Het land is weer bijna zoals vóór de coronacrisis

- Op dit moment zitten 10 landen in categorie 1: Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Noorwegen, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland, Hongarije, Griekenland en Turkije.

- Op dit moment zitten 3 landen in categorie 2: Kroatië, Portugal en Zweden.

- Op dit moment zitten 8 landen in categorie 3: Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Polen, Italië en Tsjechië.

Voor een aantal landen staat het reisadvies van BUZA nog op oranje en wordt door het ministerie alleen noodzakelijke reizen naar deze landen geadviseerd.