Stichting Kinderpostzegels wil kinderen een veilig thuis geven

Sinds de oprichting van de stichting zet Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen die om wat voor reden dan ook in onveilige situaties terecht zijn gekomen. Ruim 90.000 kinderen in ons land leven in een benarde thuissituatie. Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, nog schrijnender geworden. Daarom is het thema van de Kinderpostzegelactie dit jaar ‘Geef een veilig thuis’. Met een jarige nijntje op de vrolijke kinderpostzegels wil de stichting een warm en prettig gevoel van veiligheid aan de kinderen geven.

Toen & Nu

Kinderpostzegels is in 1924 gestart om de kinderen die wees waren geworden na de Spaanse griep een veilig thuis te geven. De rijke historie laat een groot aantal mijlpalen zien. Zo gingen de kinderen in 1948 voor het eerst met postzegels langs de deur, werden menig prins en prinses op de postzegels afgebeeld en zijn belangrijke organisaties en projecten zoals de Kindertelefoon opgericht met geld van de kinderpostzegelactie. Nog altijd zet Kinderpostzegels zich in voor kinderen die in een onveilige thuissituatie leven. Met projecten als ‘Huisje Boompje Beestje’ en de ‘Warm Welkom Tas’ wordt gezorgd voor een ‘thuisgevoel’ in een daklozenopvang of blijf-van-mijn-lijfhuis.

Geef een veilig thuis

Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen de veilige haven. Doordat zij daar de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks naartoe konden, is de situatie in deze gezinnen alleen maar verergerd. Juist voor deze groep is hulp nu extra hard nodig.