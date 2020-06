Draf- en rensport smeekt om hervatting activiteiten

De sector heeft al sinds mei toestemming van het ministerie van Landbouw om achter gesloten deuren weer proeven te houden. De autonome veiligheidsregio’s houden dit af. Daardoor ligt de Nederlandse paardensport als enige in Europa plat. Een schadepost van miljoenen euro’s.

Om de petitie kracht bij te zetten verzamelden gisteren op het Plein bij de Tweede Kamer een grote groep betrokkenen om aandacht te vragen voor de houding van de veiligheidsregio’s. Terwijl op een groot scherm een paardenrace werd vertoond, probeerden de demonstranten, gehuld in wedstrijdtenue, zoveel mogelijk aandacht te vragen.

‘Niet uit te leggen’

De Kamerleden Von Martels (CDA), Moorlag (PvdA) en Van Haga toonden zich zeer betrokken bij het onzekere lot van de draf- en rensport. ,,Als het kabinet morgen niet besluit dat de sector weer aan de slag mag, dan zal ik me ervoor inzetten dat hierover opheldering komt,” verzekerde de CDA’er Maurits von Martels de sector.

Het PvdA-Kamerlid van William Moorlag noemt het niet openen van de draf en renbanen een van die niet uit te leggen ongerijmdheden in het beleid. ,,Onze fractie eist van het kabinet duidelijkheid. Door de ongerijmdheden is het beleid niet uit te leggen, en dat is slecht voor het draagvlak.”

,,Nederland is het enige land in Europa waar de draf en rensport nog niet opgang is gekomen. Snapt u het nog? Terwijl er een goedgekeurd protocol ligt. De sector loopt hierdoor miljoenenschade op. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Je ziet dat er nu al races naar het buitenland wegtrekken. Het is maar de vraag of deze ooit nog terugkomen”, zegt Paul Mulder, voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.

Economische schade

De economische schade is enorm. De bedrijfsvoering technische activiteiten (uitvoer selectieproeven) van de draf- en rensport sector zijn per 12 maart 2020 volledig opgeschort. Hierdoor kunnen alle bij de sector betrokkenen in Nederland geen inkomsten genereren op basis van de nu niet beschikbare prijzengelden en fokpremies.

In de nominale situatie worden er afdrachten van de wedomzet op de selectieproeven afgedragen aan de sector voor de uitbetaling van die prijzengelden en fokpremies. Die inkomsten zijn vrijwel volledig weggevallen. Hierdoor is een omzet verlies van circa € 3,5M geleden en is een bedrag van circa € 2,0M niet uitgekeerd aan de deelnemers in de vorm van prijzengelden en fokpremies.

Volgens Mulder staat niets een snelle hervatting van de activiteiten in de weg. “Mocht het kabinet daar niet toe besluiten, dan is het aan de Kamer om dit recht te zetten. De feiten spreken voor zich.”