Motor en auto botsen in De Bilt

Op de Blauwkapelseweg in De Bilt heeft donderdagavond een aanrijding plaatsgevonden waarbij een persoon licht gewond is geraakt.

Een motorrijder wou de Park Arenberg in slaan en zag vermoedelijk een automobilist over het hoofd. Hierdoor was een aanrijding het gevolg.

Bij de afhandeling van het incident gaf de motorrijder vermoedelijk een valse naam op. Waarschijnlijk om te verbloemen dat hij niet in het bezit was van een rijbewijs.