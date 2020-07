1 op 7 Nederlanders heeft online bestelling niet ontvangen tijdens lockdown

Van de gedupeerden hoopt 29% zijn geld nog terug te krijgen van de webshop. Tenzij anders overeengekomen, ligt volgens de wet het risico van beschadiging en vermissing van producten tot het moment van bezorging bij de webshop. Duncan Macdonald, manager van de afdeling Chargeback van ICS: “Neem daarom altijd eerst contact op met de webshop om de bestelling opnieuw te versturen of voor teruggave van het aankoopbedrag. Kom je er met de webshop niet uit en heb je de bestelling met een creditcard betaald? Dan kun je een verzoek indienen bij jouw creditcardaanbieder om het aankoopbedrag terug te krijgen.”

Geen garantie bij betaling via de bank

Uit het onderzoek van ICS blijkt verder dat 93% van de Nederlanders zijn online bestellingen via de bank betaalt. Dit betekent dat zij geen gebruik kunnen maken van de aflevergarantie die er bij een creditcardbetaling wel is. Als een bestelling niet of beschadigd wordt geleverd is er in dat geval geen vangnet en is men aangewezen op de betrouwbaarheid van de verkoper om het betaalde bedrag terug te krijgen.

Nederland vernieuwt garderobe tijdens lockdown

Tijdens de lockdown hebben Nederlanders het meest kleding en schoenen gekocht (20% van de respondenten), gevolgd door dagelijkse boodschappen (15%) en eten van restaurants (10%). Van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar zegt ruim de helft zijn garderobe aangevuld te hebben met nieuwe items. Eén op de vier Nederlanders heeft tijdens de lockdown niets online besteld.

Risicogroep corona laat online winkelen links liggen

Met name 55-plussers zien, ondanks de maatregelen van de overheid, het gemak en de veiligheid van online winkelen nog niet. Duncan Macdonald van ICS: “Hoewel het internetgebruik onder ouderen is toegenomen tot 90% heeft een derde van deze groep tijdens de lockdown niets online gekocht en gaat dus nog naar fysieke winkels of laten anderen inkopen voor hen doen. Juist omdat ouderen een grotere kans hebben om ziek te worden van het coronavirus, is online winkelen voor deze groep juist een uitkomst.”

De ICS Creditcard Check is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder 1.000 Nederlanders over het gebruik van de creditcard en betaalgedrag, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.