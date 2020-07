Brand parkeergarage Alkmaar mogelijk aangestoken, verdachte aangehouden

In een parkeergarage in het centrum van Alkmaar heeft woensdagochtend een felle brand gewoed. Dit meldt de politie woensdag. Woensdagochtend rond 06.25 uur werd de brand aan de Ritsevoort in Alkmaar gemeld.

Blusrobot

De brand in de Singelgarage werd door diverse eenheden van de brandweer geblust. Daarbij werd vanwege de enorme hitte ook een blusrobot ingezet. Er zijn tientallen auto's door de brand zwaar beschadigd. Omdat er ook veel rook vrijkwam bij de brand is er een NL Alert verzonden in het gebied waarin werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. In de omgeving van de parkeergarage is in de loop van de ochtend een verdachte aangehouden. 'Of deze persoon een rol heeft gespeeld bij het uitbreken van de brand is in onderzoek. De persoon is op dit moment voor verhoor op het politiebureau', aldus de politie.

'Belangrijke getuige'

Rond 06.15 uur heeft een persoon, vermoedelijk een man, de parkeergarage met de auto verlaten. Dit is voor de politie een belangrijke getuige. Deze persoon kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Ook andere mensen met informatie kunnen bellen met de politie. Ook informatie anoniem doorgeven kan via 0800-7000.

Wegen afgezet

Tijdens de brand zijn er diverse wegen afgezet in verband met de bestrijding van de brand om zo de hulpdiensten alle ruimte te geven. De Kennemerstraatweg en de Harddraverslaan werden afgesloten vanaf de Prinses Julianalaan tot de Nieuwlandersingel. Ook de Kennemersingel en Nieuwlandersingel werden afgesloten.